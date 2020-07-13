Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi iki sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Tolgay Arslan ve Simon Falette'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi iki sakatlık açıklaması
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13 Temmuz 2020 15:09
Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Tolgay Arslan ve Simon Falette'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Tolgay Arslan'ın ayak bileğinde burkulmadan dolayı eski bağ yırtığı yerinde ve eklem içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.

Simon Falette'in çekilen MR'ında ise kalça ekleminde ödem oluştuğu, yırtık ya da kopmanın ise görülmediği kaydedildi. Her iki oyuncunun da tedavisine başlanıldığı ifade edildi.

TRT SPOR'un haberine göre; Ayak bileğinden sakatlanan Tolgay Arslan 2 hafta, kalçasında ödem oluşan Simon Falette 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

Falette'nin 19 Temmuz Pazar günü Beşiktaş maçına yetişme ihtimali bulunurken, karar maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından verilecek. Tolgay Arslan'ın ise şans bulması beklenmiyor



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