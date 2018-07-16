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Fenerbahçe'de Berke ve Barış döktürüyor

Yeni sezon öncesi Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer eden Fenerbahçe'de iki futbolcunun performansı beğeni topladı.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de Berke ve Barış döktürüyor
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16 Temmuz 2018 09:51
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ve Barış Alıcı, kusursuz İngilizceleriyle herkesi şaşırtıyor. Teknik Direktör Phiillip Cocu'yla bire bir temas kuran ikili çalışkanlıklarıyla da göz dolduruyor.

En büyük hayalinin Fenerbahçe forması giymek olduğunu söyleyen Berke Özer, "Hala burada olduğuma, Volkan ağabeyle idmanlara çıktığıma inanamıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp" dedi.

VALBUENA ALDIRIŞ ETMİYOR!

Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Cocu'nun kendisini istemediği şeklindeki haberlere aldırış etmiyor. Tecrübeli yıldız, İsviçre'deki çalışmalarda hırslı görüntüsüyle ilk 11'e girmek için çalışıyor. Valbuena, Aykut Kocaman tarafından istenmiyordu.

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