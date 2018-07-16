VALBUENA ALDIRIŞ ETMİYOR!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerive, kusursuz İngilizceleriyle herkesi şaşırtıyor. Teknik Direktör Phiillip Cocu'yla bire bir temas kuran ikili çalışkanlıklarıyla da göz dolduruyor.En büyük hayalinin Fenerbahçe forması giymek olduğunu söyleyen Berke Özer, "Hala burada olduğuma, Volkan ağabeyle idmanlara çıktığıma inanamıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp" dedi.Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Cocu'nun kendisini istemediği şeklindeki haberlere aldırış etmiyor. Tecrübeli yıldız, İsviçre'deki çalışmalarda hırslı görüntüsüyle ilk 11'e girmek için çalışıyor. Valbuena, Aykut Kocaman tarafından istenmiyordu.