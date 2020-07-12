Fenerbahçe'de beklenen hamle: Ömer Faruk Beyaz

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor karşısında ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de beklenen hamle: Ömer Faruk Beyaz
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12 Temmuz 2020 19:56
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 32. haftasındaki Sivasspor maçında taraftarların uzun süredir beklediği hamle geldi.

Tahir Karapınar ve teknik ekip, Sivasspor mücadelesinde genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Daha önce Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de ise 4 dakika olmak üzere kısa süreler alan Fenerbahçe'nin kendisinden çok şeyler beklediği 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de yer aldı.

STOPERDE OZAN TUFAN

Serdar Aziz'in eksikliğinde Fenerbahçe'de daha önce stoper oynadığı bölümlerde eleştirilere maruz kalan Jailson yedek kulübesinde tutulurken, Ozan Tufan stopere çekildi. 





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