Fenerbahçe'de beklenen an: Pelkas

Kadrosunda birçok yıldızı olmasına rağmen orta alanda sıkıntı çeken Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de beklenen an: Pelkas
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15 Şubat 2021 09:20
Pek çok yıldızı olmasına rağmen orta alanda sıkıntı çeken Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi..

Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci'nin bu hafta takıma katılacağı öğrenildi. Hem İrfan Can'ın hem de Pelkas'ın Göztepe maçında 11 olmasa da sonradan süre alabilecek duruma geleceği belirtildi. Diğer sakat isim Gustavo ise Trabzonspor mücadelesiyle birlikte mesaiye başlayabilecek.



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