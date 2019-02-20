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Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç cevap verecek: 16.00!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, saat 16.00'da canlı yayında açıklamalarda bulunacak.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç cevap verecek: 16.00!
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20 Şubat 2019 15:03
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, saat 16.00'da canlı yayında, sarı - lacivertli ekibin eski başkanvekili Nihat Özdemir'e cevap verecek.

Ali Koç'un açıklamaları FBTV ve Fenerbahçe YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe twitter hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde;
"Başkanımız Ali Koç'un, geçtiğimiz günlerde birçok medya organına demeçleri yansıyan eski Başkanvekilimiz ve söylemleri hakkındaki açıklamaları, bugün saat 16.00'da, FBTV ve Youtube hesabımızda eşzamanlı yayınlanacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Biz de, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını canlı olarak aktaracağız.

NİHAT ÖZDEMİR NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanvekili Nihat Özdemir, "Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum ama tuttuğumuz kulübün durumu da herkesi derinden yaralıyor. Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi ama bu beklentilerin çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben TFF'nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka bir kulübün aleyhine hiç bir uygulamaya göz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak. Üzülüyorum." diye konuşmuştu.



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