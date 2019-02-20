Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç cevap verecek: 16.00!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, saat 16.00'da canlı yayında, sarı - lacivertli ekibin eski başkanvekili Nihat Özdemir'e cevap verecek.Ali Koç'un açıklamaları FBTV ve Fenerbahçe YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.Biz de, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını canlı olarak aktaracağız.TFF Başkanvekili"Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum ama tuttuğumuz kulübün durumu da herkesi derinden yaralıyor.Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben TFF'nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka bir kulübün aleyhine hiç bir uygulamaya göz yummam." diye konuşmuştu.