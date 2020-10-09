Fenerbahçe'de başarıya endeksli sözleşme dönemi

Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.



Daha önceki dönemlerde futbolcularla imzaladığı yüksek yıllık ücretli kontratlar nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli yönetim, bu transferde adımlarını çok daha dikkatli attı.



Garanti ücretlerin düşük tutulduğu yeni isimlerin tümüyle başarıya endeksli anlaşmalar imzalandı.



CANER ASİSTTEN KAZANACAK



Sarı-lacivertlilerde futbolcuların belli sayıda maç oynaması, gol ve asist performansı, şampiyonluğa ulaşılması gibi ek maddeler yer aldı.



Örneğin Caner Erkin'in sözleşmesinde "Belli sayıda asist yapması durumunda ekstra ücret alır" maddesi bulunuyor.



Fenerbahçe, sözleşmelerdeki başarı bonuslarıyla hem takım içerisinde rekabeti artırmayı hem de oyuncuların performanslarını yükseltmeyi planlıyor.



