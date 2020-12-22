Ozan Tufan yaptığı açıklamada "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcu ve bir idari personelin sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.Sarı-lacivertli kulübün açıklamasının ardından Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını duyurdu.Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi; "M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."