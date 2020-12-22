Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcu ve bir idari personelin sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.
OZAN TUFAN AÇIKLADI
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasının ardından Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ozan Tufan yaptığı açıklamada "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi; "M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."
OZAN TUFAN AÇIKLADI
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasının ardından Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ozan Tufan yaptığı açıklamada "Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi; "M. Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir. İzolasyon ve tedavi süreçleri başlamıştır."