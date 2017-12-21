Aziz Yıldırım, cezasına rağmen birçok deplasmanda takımı yalnız bırakmadı. Başkan Yıldırım son olarak Bursa'ya da kafileyle birlikte gitmiş ve maçtan önce moral konuşması yapmıştı.Yıldırım son dönemde 1 Milyon Üye ve 1907 Okula 1907 Pota projeleri kapsamında şehir şehir gezse de cumartesi günkü Konya maçında da takımın yanında yer alacak.Başkanın cuma günü takımla birlikte bu kente gideceği öğrenildi. Yönetici arkadaşlarıyla birlikte Konya'ya çıkarma yapacak olan Aziz Yıldırım, burada Fenerbahçeli üyelerle bir araya gelip çeşitli organizasyonlara da katılacak.