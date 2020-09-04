Fenerbahçe'de ayrılık: Tolgay Arslan!

Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yolların ayrıldığını açıkladı:



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



"ALACAKLARIMI BIRAKTIM"



Tolgay, Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu'na yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile görüştük ve ayrılık kararı aldık. Henüz imzalar atılmadı. Takımdan alacağım var ama takım yeni yapılanmaya giderken ben de fedakarlık yaparak alacaklarımı bıraktım. Karşılıklı anlaştık. Takım beni yeni sezonda düşünmedi ve ben de saygı duydum. Kalarak para almak gibi bir derdim yok. Ben futbol oynamak istiyorum. Fenerbahçe böyle uygun gördü, hayırlısı olsun. Almanya'dan Hannover teklif yaptı. Görüşüyoruz ama henüz İstanbul'dan başka bir takımla görüşmedim" ifadelerini kullandı.



TOLGAY'I İSTEYEN ÜÇ KULÜP



Getafe, Valladolid ve Hannover'in ilgilendiği Tolgay, kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefliyor.



Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.



7. AYRILIK OLDU!



Tolgay Arslan'ın ayrılığı, Fenerbahçe'deki 7. ayrılık oldu. Sarı - lacivertliler daha önce Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla ile yollarını ayırmıştı. Kaptan Emre Belözoğlu ise aktif futbolculuk kariyerine nokta koydu.



