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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

Gelecek sezon öncesi kadro yapılanmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, James Nunnally ile yeni sözleşme imzalanmayacağını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
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23 Temmuz 2018 18:12
Fenerbahçe, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu James Nunnally ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın formasını giyen ve elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan James Nunnally'nin Kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. James, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. James Nunnally'e Fenerbahçemize olan hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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