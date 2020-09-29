Fenerbahçe'de ayrılık: Michael Frey kiralandı

Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'i bir kez daha kiralık olarak gönderdi.

Fenerbahçe'de ayrılık: Michael Frey kiralandı
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29 Eylül 2020 21:08
Fenerbahçe, bir ayrılığı daha resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği İsviçreli golcü Michael Frey'i, Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiraladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika'nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Michael Frey, geçen sezon da kiralık olarak Alman ekibi Nürnberg'de forma giymişti.

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