Fenerbahçe'de ayrılık: Michael Frey kiralandı

FENERBAHÇE'DE 5 AYRILIK DAHA GELİYOR!

Fenerbahçe, bir ayrılığı daha resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği İsviçreli golcü Michael Frey'i, Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiraladı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika'nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.Michael Frey, geçen sezon da kiralık olarak Alman ekibi Nürnberg'de forma giymişti.