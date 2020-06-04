Fenerbahçe'de ayrılık kararı açıklandı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımının yeni sezon yapılanması kapsamında takımın başantrenörü Mariusz Sordyl ile yolların ayrıldığı açıklandı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren Takımımızın yükselişinde etkili olmuş; Takımımızın, 2018-19 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve Koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-20 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur. Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.



VOLEYBOLDA BÜTÇE KÜÇÜLTÜLÜYOR



"MALİYETİ GERÇEKÇİ BİR KADRO"

Fenerbahçe Kulübünün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, önümüzdeki sezon bütçe küçültme planları doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.Simla Türker Bayazıt, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için hem kadın hem de erkek voleybolda maliyetine oranla katkısı yüksek oyuncularla yola devam edeceğini belirtti.Kulübün geçmişten gelen mevcut borçları, Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği süreç ve voleybolun dinamikleri doğrultusunda böyle bir adım attıklarını dile getiren Bayazıt, şunları aktardı:"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak önümüzdeki sezon için hem kadın voleybol hem de erkek voleybolda odak noktamız; maliyet katkı endeksi yüksek oyuncularla, potansiyeli yüksek ve maliyeti gerçekçi seviyede bir kadro oluşturmaktır. Bu çalışmalarımızı sayın başkanımızın son yüksek divan kurulumuzda belirttiği gibi kulübümüzün geçmişten gelen mevcut borç yükü, şu anda dünyanın, ülkemizin ve kulüplerimizin içerisinden geçmekte olduğu kritik süreç ve voleybol branşının dinamikleri doğrultusunda yapıyoruz."