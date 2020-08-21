Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı

Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
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21 Ağustos 2020 17:33
Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon öncesi teknik direktör Erol Bulut'un planları arasında yer almayan Alper Potuk ile yolların ayrıldığını açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "2013 yılından itibaren formamızı giyen Futbol A Takımımızın oyuncusu Alper Potuk ile yollarımız ayrılmıştır. 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden oyuncumuzla görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Alper Potuk'a Kulübümüze geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarıları dileriz." denildi.

Bu kararının ardından 29 yaşındaki futbolcu, 7 yıl sonra sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı.

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