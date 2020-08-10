Fenerbahçe'de ayrılacaklar Topuk Yaylası'nda belli olacak

Fenerbahçe'de peş peşe patlayan bombalarla gündemin bir numaralı maddesi transferler oldu. Ancak yeni sezon öncesi birçok isimle de yollar ayrılacak.Erol Bulut, bu konuda karar vermek için Topuk Yaylası Kampı'nı bekleyecek.Başarılı çalıştırıcı, tüm oyuncuların durumun kampta yakından takip edecek. İstanbul dönüşünde, takımda düşünülmeyen isimleri yönetime bildirecek.