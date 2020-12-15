Fenerbahçe'de aynı şarkı: Stoper aranıyor

Yetersiz diye gönderilen Skrtel-Neustadter ikilisinin yeri bile dolmazken Reyes'ten Tisserand'a kadar alınanlar isteneni veremedi. Ve gelinen son noktada sarı-lacivertliler ara transferde yine stoper peşinde koşacak

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de aynı şarkı: Stoper aranıyor
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15 Aralık 2020 09:41
Fenerbahçe'de, yılların stoper şanssızlığı bu sezon da devam ediyor. Savunma göbeğindeki oyuncuların performansından çok çeken sarı-lacivertliler, bu sezon kötü sonuçlarda yine stoperleri konuşmaya devam ediyor. Geride kalan haftalarda Beşiktaş derbisinde Lemos bireysel hatalarıyla yenilgiyi hazırladı.

Denizli'de Serdar Aziz gereksiz şekilde atılarak takımını eksik bıraktı. Yeni Malatya karşısında ise Tisserand yaptırdığı penaltı ile saç baş yoldurdu. Sadık ise yetersiz performansı dolayısıyla 45'te oyundan alındı. Avrupa'da da 5 büyük ligde stoperleri F.Bahçe'den fazla penaltı (5) yaptıran tek takım Schalke. (6) Ali Koç'un başkanlığında ilk iki sezonda da stoper transferleri fiyaskoyla sonuçlandı.

GELENLER YETMEDİ, YİNE STOPER LAZIM
Ali Koç döneminde ilk takıma katılan isim Meksikalı Reyes'ti... Oyuncu devre arasında anında gönderildi. Ardından Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar ikilisi alındı. Yetmedi, aynı sezonun sonunda Matias Zanka ve Adil Rami takviyeleri yapıldı. Falette kiralandı. Şubat ayında Rami, bu sezon başında ise hem Reyes hem de Zanka gönderildi. Ancak Lemos ve Tisserand takviyelerine rağmen bir türlü istenen istikrar yakalanamadı. Ocak transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de yine ilk konuşulan isim stoper!



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