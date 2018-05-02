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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın büyük endişesi

Fenerbahçe TFF'ye yarışta olan takımlarında maç zamanlarını eşitleme talebinde bulundu. Aykut Kocaman da konu hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın büyük endişesi
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02 Mayıs 2018 11:37
Fenerbahçe'nin kulüp olarak yaptığı itirazdan sonra teknik direktör Aykut Kocaman da, ayrıntılara girip sıkıntıları ve endişelerini dile getirdi. Sarı lacivertli kulüp, önceki gün Futbol Federasyonu'na başvurarak tüm maçların bu haftadan itibaren aynı saatte oynanmasını isterken, Aykut Kocaman da konuya farklı bir boyut getirdi.

Kocaman maçların aynı saatlerde oynanmamasının tüm gidişatı değiştireceği görüşünü dile getirdi ve alt ile orta sıralardaki takımların maçlarını ele aldı. Alanyaspor- Osmanlıspor maçının Cumartesi oynanacağını ve burada olası bir Osmanlıspor mağlubiyetinin Akhisar'ı rahatlatacağını düşünen Kocaman, Ege temsilcisinin son 2 haftaya Osmanlıspor'un 4 puan önünde gireceği için Galatasaray maçına kupa finalini de düşünerek çok fazla asılmayacağı kaygısını ortaya koydu.

Açıklanan fikstürün hem düşme, hem de kümede kalma yarışını etkileyeceğini düşünen Aykut Kocaman ve ekibi, TFF'ye yaptıkları başvuruya olumlu yanıt verilmemiş olmasından dolayı endişelerini dile getiriyor. Gençlerbirliği-Antalya maçının da Akhisar-Galatasaray karşılaşmasından önce oynanacak olmasının kendilerine rahatsızlık verdiğini belirten Kocaman bu mücadelenin de 19.00'da başlayacak Akhisar-Galatasaray maçına etki edebileceği kaygısını taşıyor.

Kocaman ve ekibinin bir diğer rahatsızlığı da kendi maçlarının Pazar günü saat 16.00'da olması. Bu karşılaşmanın, her ne kadar Beşiktaş sahaya çıkmayacağını açıklasa da kaldığı yerden başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş kupa maçından 30 saat sonra başlayacak olmasının hatalı olduğunu düşünen Kocaman bu konuda da sıkıntısını dile getiriyor.



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