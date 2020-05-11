Fenerbahçe'de Ayew atağı

Gelecek sezon hücum hattında değişikliğe gitmeyi planlayan Fenerbahçe'nin golcü transferi ile ilgili iddialar sürerken Crystal Palace forması giyen Jordan Ayew'i kiralamak için harekete geçildiği konuşuluyor. Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam Ganalı oyuncu için temaslara geçecek olan sarı-lacivertliler bu transferle hücum gücüne güç katmayı hedefliyor. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Jordan Ayew asıl bölgesinin dışında sağ ve sol kanatta da zaman zaman şans bulabiliyor. Bu sezon 28 lig maçında 8 gol kaydeden başarılı yıldız 1 kez de asist gerçekleştirdi. Son iki sezondur C.Palace'ın formasını giyen yıldız ismin Kanarya'ya yakın olduğu gelen haberler arasında.Ganalı futbolcu Jordan Ayew, son 6 sezondur İngiltere'de görev yapıyor. Lorient'ten ayrıldıktan sonra 2 yıl Astan Villa forması giyen 28 yaşındaki yıldız ardından 2 yıl Swansea City'de görev almıştı. Ayew ardından C.Palace'a transfer oldu.Jordan Ayew Gana Milli Takımı ile şu ana dek 41 maça çıkarken bu süreçte 12 gol atmayı başardı. Kariyerinde forma giydiği 366 mücadelede 72 kez rakip fileleri sarsan oyuncu toplamda 4 kırmızı kart, 57 sarı kart gördü. Son iki sezondur C.Palace'ta forma giyen başarılı ismin 2022 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi devam ediyor.