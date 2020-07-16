Fenerbahçe'de Avrupa hesapları; Trabzonspor...

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Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi temsil edebilmek için elinde kalan son umudun peşine düşen Fenerbahçe, bu haftaki Beşiktaş derbisi ve son hafta evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçlarından 6 puan çıkartmaya çalışıpKaradeniz ekibinin kupayı kazanması durumunda lig beşincisine Avrupa bileti verilirken, sarı-lacivertliler bu kontenjanın sahibi olmak istiyor. Kupayı Alanyaspor'un kazanması durumunda işi adeta mucizelere kalacak olan Fenerbahçe'de öncelik Beşiktaş ve Rize maçları... Sarı-lacivertliler, ayrıca Alanyaspor ve Galatasaray'ın da puan kaybetmesini bekleyecek.