Fenerbahçe'de Avrupa hesapları; Trabzonspor...

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması durumunda Süper Lig beşincisine Avrupa yolu açılırken, Fenerbahçe de son iki karşılaşmasını kazanıp bu bileti elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Haber; Hürriyet
Fenerbahçe'de Avrupa hesapları; Trabzonspor...
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16 Temmuz 2020 09:32
Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi temsil edebilmek için elinde kalan son umudun peşine düşen Fenerbahçe, bu haftaki Beşiktaş derbisi ve son hafta evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçlarından 6 puan çıkartmaya çalışıp Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanmasını bekleyecek.

ÖNCELİK LİG MAÇLARI

Karadeniz ekibinin kupayı kazanması durumunda lig beşincisine Avrupa bileti verilirken, sarı-lacivertliler bu kontenjanın sahibi olmak istiyor. Kupayı Alanyaspor'un kazanması durumunda işi adeta mucizelere kalacak olan Fenerbahçe'de öncelik Beşiktaş ve Rize maçları... Sarı-lacivertliler, ayrıca Alanyaspor ve Galatasaray'ın da puan kaybetmesini bekleyecek.

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