Fenerbahçe'de Avrupa hesapları; Trabzonspor...

Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türkiye'yi temsil edebilmek için elinde kalan son umudun peşine düşen Fenerbahçe, bu haftaki Beşiktaş derbisi ve son hafta evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçlarından 6 puan çıkartmaya çalışıp Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanmasını bekleyecek.
ÖNCELİK LİG MAÇLARI
Karadeniz ekibinin kupayı kazanması durumunda lig beşincisine Avrupa bileti verilirken, sarı-lacivertliler bu kontenjanın sahibi olmak istiyor. Kupayı Alanyaspor'un kazanması durumunda işi adeta mucizelere kalacak olan Fenerbahçe'de öncelik Beşiktaş ve Rize maçları... Sarı-lacivertliler, ayrıca Alanyaspor ve Galatasaray'ın da puan kaybetmesini bekleyecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
ÖNCELİK LİG MAÇLARI
Karadeniz ekibinin kupayı kazanması durumunda lig beşincisine Avrupa bileti verilirken, sarı-lacivertliler bu kontenjanın sahibi olmak istiyor. Kupayı Alanyaspor'un kazanması durumunda işi adeta mucizelere kalacak olan Fenerbahçe'de öncelik Beşiktaş ve Rize maçları... Sarı-lacivertliler, ayrıca Alanyaspor ve Galatasaray'ın da puan kaybetmesini bekleyecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...