Fenerbahçe'de Attila Szalai formayı alıyor

Ankaragücü galibiyetiyle bu sezon en iyi galibiyet serisini yakalayan Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi eksikler can sıkıyor. Her maça en az beş eksikle çıkmak zorunda kalan sarı lacivertliler bu zorlu deplasmanda da önemli oyuncularından mahrum. Sinan, Perotti, Tolga ve Ferdi'nin yanı sıra taze sakat Serdar Aziz ile kart cezalısı Ozan Tufan yarın forma giyemeyecek isimler. Gökhan, Sosa ve Kemal'in durumları ise henüz netleşmedi. Cezaları biten Caner ile Mert Hakan ise on bire geri dönecek.



AYAĞININ TOZUYLA



Caner sol bekteki yerini alırken, Mert, Ozan'ın yokluğunda Gustavo'nun partneri olacak. Asıl değişiklik ise savunmada yaşanacak. Erol Bulut, Serdar Aziz'in yokluğunda Lemos ya da Sadık yerine taze transfer Attila Szalai'ye göre vermeye hazırlanıyor. Lemos'un performansını yetersiz bulan Erol Hoca, Sadık'ın da hafif sakatlığını göz önünde bulundururken, maç ve idman eksiği bulunmayan Macar savunmacı ilk on bire yakın duruyor.