Fenerbahçe'de Attila Szalai açık kapatıyor!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, takıma uyum sağlamaya çalışıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Attila Szalai açık kapatıyor!
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22 Ocak 2021 11:18
Apollon Limasol'dan transfer edilen Macar savunmacı Attila Szalai, Fenerbahçe ile iki idmana çıkmıştı.

Erol Bulut'un Sivas deplasmanına götürmediği Attila Szalai, İstanbul'da kendisi için hazırlanan özel antrenman programını uyguluyor.

23 yaşındaki stoperin kondisyon anlamında takımdan pek geride olmadığı vurgulandı. Szalai'nin, pazartesi günü Kayserispor ile Kadıköy'de oynanacak olan lig mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.



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