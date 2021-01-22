Fenerbahçe'de Attila Szalai açık kapatıyor!

Apollon Limasol'dan transfer edilen Macar savunmacı Attila Szalai, Fenerbahçe ile iki idmana çıkmıştı.



Erol Bulut'un Sivas deplasmanına götürmediği Attila Szalai, İstanbul'da kendisi için hazırlanan özel antrenman programını uyguluyor.



23 yaşındaki stoperin kondisyon anlamında takımdan pek geride olmadığı vurgulandı. Szalai'nin, pazartesi günü Kayserispor ile Kadıköy'de oynanacak olan lig mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.



