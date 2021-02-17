Fenerbahçe'de Atilla Szalai etkisi

Fenerbahçe'nin devre arası transferi Attila Szalai, Erol Bulut'un yüzünü güldürdü. Sezon başından bu yana aradığı tandemi oturtamayan Bulut, Attila Szalai'nin gelmesiyle birlikte rahatladı.



FAUL ORTALAMASI 0.6



Sarı lacivertli formayla 5 lig maçında 45.6 başarılı pas yapan Szalai'nin, maç başına başarılı pas yüzdesi 85'e ulaşıyor. Uzun pasları maç başına 2.8 kez başarıyla yapan Szalai, hava toplarında 2.6'lık bir ortalamaya sahip.



Maç başına şut ortalaması 0.6 olan genç yıldızın faul ortalaması da 0.6. Ayrıca Kanarya, 23 yaşındaki futbolcunun görev yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanırken rakiplerinin 1'den fazla gol atmasına da izin vermedi.



