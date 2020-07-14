Fenerbahçe'de atan da tutan da yok

Fenerbahçe'nin kötü gidişi istatistiklere de yansıdı. Kaleci Altay Bayındır hem kurtarış yüzdesinde hem de maç başına kurtarış sayısında ligin en kötü 3. kalecisi durumuna geldi.



Altay yüzde 64'lük kurtarış yüzdesi yakalarken, maç başına ise ancak 2.4 kurtarış yapabildi. Genç file bekçisi 42 gol yerken, sadece 5 maçta kalesini gole kapattı.



Kalesinde bol gol gören F.Bahçe'de hücum adamlarının da verimliliği düştü. Sarı lacivertlilerde Vedat Muriqi son 13 maçta rakip kalelere attığı 38 şutun ancak 3'ünü gol yapabildi. Mevlüt Erdinç, bu sezon ligde 12 maçta 186 dakika şans bulup gol atamadı. Öte yandan Mevlüt sağ dizinden menisküs ameliyatı oldu ve sezonu kapattı.



VEDAT MURİQİ

Vedat ligin ilk yarısında 10 gol ve 3 asistle oynarken, 2. yarıda 5 gol-2 asistte kaldı.



ALTAY BAYINDIR

Altay 25 Ocak'taki Başakşehir maçından beri oynanan 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.



