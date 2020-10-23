Fenerbahçe'de 'As oyuncu' patlaması

Şampiyonluk hasretini noktalamak üzere yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, yaptığı önemli transferlerle sahaya iki iddialı 11 sürebilecek bir kadroya kavuşmuştu. Ancak yıldızlar topluluğuna benzetilen oyuncu grubunu yöneten teknik direktör Erol Bulut için isimlerin bir önemi yok.Geride kalan 5 haftada toplam 19 farklı isme görev veren, 23 farklı oyuncuyu sahaya süren Erol Hoca'nın vazgeçilmezleri Altay, Caner ve Gustavo oldu. Bu 3 isim bütün maçlara ilk 11'de başlarken, Altay ve Caner tam zamanlı görev yaptı. İlk 11 gören isimlerden Zanka, Deniz ve Frey ayrılırken, Novak, Mert Hakan Yandaş, Sinan ve Cisse henüz as kadroda sahaya çıkamadı.Gökhan'ın sakatlığı, Lemos'un cezası sebebiyle ilk 11'deki yerini kaybettiği Fenerbahçe'de kale ve savunma hattı en net isimlere sahip bölge. Yine orta sahada Sosa, Gustavo ve Ozan'ın en uçta da Samatta'nın yeri garanti görünüyor. Ancak sürekli forma adaleti vurgusu yapan Erol Hoca, takım içindeki rekabeti körükleyerek as kadroda görev yapabilecek oyuncu sayısını yukarı çekmeye çalışıyor.Kaleyi unutan Harun dahil olmak üzere bütün oyuncularla yakından ilgilenen Bulut, şampiyonluk için en az 16 hazır isme ihtiyaç olacağına inanıyor. Erol Hoca, "İsimler değil hak edenler oynayacak" vurgusuyla takımı hazır tutmak için mesai harcıyor.