Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kanatlara hızlı oyuncu alacağız" demişti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı. Premier Lig'den küme düşen Bournemounth'ta forma giyen Hollandalı yıldız için girişimlere başladı.
Alınan bilgilere göre yönetim, 22 yaşındaki Danjuma'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.
Sezon başında Club Brugge'den Bournemounth'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan genç yıldız Premier Lig'de oynadığı 14 maçta takımına gol veya asist katkısı veremedi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı. Premier Lig'den küme düşen Bournemounth'ta forma giyen Hollandalı yıldız için girişimlere başladı.
Alınan bilgilere göre yönetim, 22 yaşındaki Danjuma'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.
Sezon başında Club Brugge'den Bournemounth'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan genç yıldız Premier Lig'de oynadığı 14 maçta takımına gol veya asist katkısı veremedi.