Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kanatlara hızlı oyuncu alacağız" demişti.



Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı. Premier Lig'den küme düşen Bournemounth'ta forma giyen Hollandalı yıldız için girişimlere başladı.



Alınan bilgilere göre yönetim, 22 yaşındaki Danjuma'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.



Sezon başında Club Brugge'den Bournemounth'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan genç yıldız Premier Lig'de oynadığı 14 maçta takımına gol veya asist katkısı veremedi.



