Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Garry Rodrigues!

Fenerbahçe ve Olympiakos, Garry Rodrigues transferi konusunda anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Garry Rodrigues!
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22 Eylül 2020 22:04
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...

TRT Spor'un haberine göre; sarı - lacivertlilerin hücum oyuncusu Garry Rodrigues'in menajeri, Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Rodrigues'in kararı bekleniyor.

Rodrigues, 'tamam' dediği an kiralık sözleşmesi feshedilecek.



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