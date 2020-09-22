Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Garry Rodrigues!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor...
TRT Spor'un haberine göre; sarı - lacivertlilerin hücum oyuncusu Garry Rodrigues'in menajeri, Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Rodrigues'in kararı bekleniyor.
Rodrigues, 'tamam' dediği an kiralık sözleşmesi feshedilecek.
TRT Spor'un haberine göre; sarı - lacivertlilerin hücum oyuncusu Garry Rodrigues'in menajeri, Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Rodrigues'in kararı bekleniyor.
Rodrigues, 'tamam' dediği an kiralık sözleşmesi feshedilecek.