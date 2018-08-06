Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

05 Ağustos 2018 15:10
Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Benfica maçının hazırlıklarını sürdürürken Andre Ayew, antrenmanda bulunmadı.
Sakatlığı nedeniyle takımının antrenmanında yer alamayan Andre Ayew'in Benfica maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: Sporx.com

Diğer Haberler

Gomis-yönetim çatışmasında son perde! Transferler

Gomis-yönetim çatışmasında son perde!
Comolli'den Carlos Bacca harekatı! Transferler

Comolli'den Carlos Bacca harekatı!
Galatasaray'da Silva için acil zirve! Transferler

Galatasaray'da Silva için acil zirve!
Beşiktaş'ın Shinji Kagawa teklifi! Transferler

Beşiktaş'ın Shinji Kagawa teklifi!
Trabzonspor'a Akinyemi önerisi! Transferler

Trabzonspor'a Akinyemi önerisi!
Emre Akbaba'dan Fenrbahçe'ye ret! 'Sadece Galatasaray...' Transferler

Emre Akbaba'dan Fenrbahçe'ye ret! "Sadece Galatasaray..."
Beşiktaş'ta transfer Domagoj Vida'ya bağlı Transferler

Beşiktaş'ta transfer Domagoj Vida'ya bağlı
Cocu'dan Eljif Elmas'a kritik görev Fenerbahçe

Cocu'dan Eljif Elmas'a kritik görev
Galatasaray savunması alarm veriyor Galatasaray

Galatasaray savunması alarm veriyor
Daha fazla göster
1

Barcelona'dan Pogba için dev teklif! Mina...
2

Roma, Liverpool ve Chelsea'nin teklifini açıkladı!
3

Galatasaray'ın İsveçli gözdesinden transfer mesajı!
4

Fenerbahçe'nin listesindeki Marlon, Serie A yolunda!
5

Benfica-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler
6

Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu!
7

Chelsea'nin Courtois planı! Jan Oblak...
8

Konyaspor yeni 10 numarasını açıkladı!
9

Beşiktaş'tan Kagawa operasyonu! Transfer ve reklam
10

Yannick Bolasie, Everton ile yol ayrımında!
yukarı ok