Fenerbahçe, Konya'da 1-1'le 1 puanı aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor ile berabere kalsa da, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisi ile ligde ilk sırada yer aldı. Son yenilgisini 7. haftada Akhisar'dan alan Kanarya sonraki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.Fenerbahçeli futbolculara dün geceki beraberliğin maddi açıdan da ağır kaybı oldu. Osmanlı beraberliği sonrası yönetimin 6 maçta 18 puana koyduğu 1.5 milyon Euro'luk prim Konya'da buhar olduFenerbahçe'nin Portekizli stoperi Neto, 1-1'lik sonucun üzücü olduğunu ama zirve yarışında büyük bir avantaj kaçırmadıklarını söyledi. Neto, "Hedeflerimiz açısından çok önemli bir karşılaşmaydı, kesinlikle üç puanı istiyorduk. Bir hata sonucu golü yedik. Bu her yerde olabilir. Maçın son dakikasına kadar 2. golü atmak istedik ama olmadı" dedi.