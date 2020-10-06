Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sırrı belli oldu!

Yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye hayat veren Altay'ın başarısının altında kaleci antrenörü Michael Kraft'ın payı var.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sırrı belli oldu!
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06 Ekim 2020 10:25
Altay Bayındır, ilk dört haftada sergilediği performansla Fenerbahçe camiasının takdirini kazandı.

Özellikle Galatasaray derbisinde yaptığı 5 kritik kurtarışın yanı sıra Karagümrük mücadelesindeki oyunu Sarı-Lacivertliler'e 4 puan kazandırdı.

Geçen yıla göre bu sezon çok daha iyi bir performans koyan Altay'ın bu başarısının altında kaleci antrenörü Michael Kraft'ın parmağı var. Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Kraft'ın Altay'a birçok şey öğrettiği belirtildi.



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