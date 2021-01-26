Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a iş düşmedi

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay, en rahat maçlarından birini çıkardı. Rakip Kayserispor hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşarken, gol bölgesinde neredeyse hiç tehlike yaratamadı. Durum böyle olunca genç file bekçisine de pek iş düşmedi.Altay Bayındır, 90 dakika boyunca sadece 1 kurtarış yaptı. Sarı-Lacivertli ekibin başarılı eldiveni, topu oyuna sokma anlamında ise yakaladığı başarılı istatistikle dikkat çekti. Altay, yüzde 91 pas isabetiyle maçı tamamladı.