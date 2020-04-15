Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı sözleşmesi dondurulan Alper Potuk'un geleceğiyle ilgili karar vermedi.
Tecrübeli yıldız, yeni hoca ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyecek.
Fenerbahçe yönetimi de 29 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili olarak yeni hocayı bekleme kararı aldı.
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Tecrübeli yıldız, yeni hoca ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyecek.
Fenerbahçe yönetimi de 29 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili olarak yeni hocayı bekleme kararı aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın