Fenerbahçe'de Alper Potuk kararı!

Fenerbahçe'de gözden düşen ve sözleşmesi dondurulan Alper Potuk hakkında karar verildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Alper Potuk kararı!
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15 Nisan 2020 11:03
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı sözleşmesi dondurulan Alper Potuk'un geleceğiyle ilgili karar vermedi.

Tecrübeli yıldız, yeni hoca ile görüştükten sonra yol haritasını belirleyecek.

Fenerbahçe yönetimi de 29 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili olarak yeni hocayı bekleme kararı aldı.



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