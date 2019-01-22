Fenerbahçe'de Ali Koç'a sevk yolda

iyi niyetli değil, önyargılı, kararlar masum değil" gibi ifadeler kullanılmasının nedeniyle

120 GÜNE KADAR HAK MAHRUMİYETİ

MUSTAFA CENGİZ 60 GÜN ALDI

SEMİH ÖZSOY'UN SÖZLERİ BAŞINI YAKABİLİR

TRABZONSPOR'DA DA ŞAHİN PFDK'YA

'de saha içinde beklenen sonuçlar bir türlü gelmezken,ile 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından resmi internet sitesinden yapılan açıklamalayla başkan Ali Koç ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada maçın hakemi Cüneyt Çakır ve ekibi için "başkan Ali Koç "sportmenliğe aykırı açıklamalar"dan PFDK'ya sevk edilecek.Başkanlık döneminde ilk kez PFDK'lık olacak olan Ali Koç için Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi kapsamında 120 güne kadar hak mahrumiyeti cezası çıkabilecek.Öte yandan açıklamaların ceza gerektirdiğine karar verilmesi durumunda, Fenerbahçe de, 100 bin TL'den 300 bin TL'ye kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçının ardından Kasım ayında resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.Fenerbahçe'de başkanvekili Semih Özsoy da maçın ardından Cüneyt Çakır'ı hedef aldığı Hatalı kararları maçın skorunu belirledi" sözleri nedeniyle TFFF Hukum Müşavirliği tarafından kurula sevk edilecek bir başka isim olacak.Başakşehir'e 4-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardındna TFF ve MHK'yı sert şekilde eleştiren ve "emeklerinin çalındığını" ifade eden Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de, söylemlerinden dolayı PFDK'lık olacak.