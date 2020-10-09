Fenerbahçe'de Ali Koç, takımı ayakta alkışladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbul derbisinin ardından sarı-lacivertli sporcuları ayakta alkışladı.

Fenerbahçe'de Ali Koç, takımı ayakta alkışladı
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09 Ekim 2020 09:08
Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında İstanbul Derbisi heyecanı yaşanırken Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'i 80-71 ile geçti.

Derbiyi izleyen Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ayak üstü sohbet etti.

Mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, galibiyet sonrası basketbol takımını uzun süre ayakta alkışladı.

 



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