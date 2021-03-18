Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin en kritik sınavı

Ali Koç döneminde futbolda ilk 2 yılda alınan tarihi kötü sonuçlardan sonra bu sezon yaptığı flaş transferlerle hedefini ortaya koyan Fenerbahçe'de son düzlükte işler yine istenilen gibi gitmemeye başladı.



Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş karşısında sadece yenilgi değil puan kaybında bile büyük ölçüde şampiyonluğun zor olacağı bilinirken, camiada "Ali Koç döneminin en stresli maçı" görüşü hakim oldu.



124 resmi maçta 58 galibiyet



Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tam 124 resmi maça çıktı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler sadece 58 galibiyet alarak yüzde 50'nin bile altında kaldı.



Ayrıca sarı-lacivertliler bu maçlarda 40 yenilgi, 26 beraberlik aldı.



Derbilerde başarısız



Ali Koç döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Toplam bu iki takımla 11 randevuda 6 beraberlik, 4 yenilgi alındı.



Ayrıca Galatasaray'a karşı 21, Beşiktaş'a ise 15 yıllık Kadıköy'de yenilmezlik serisi de bu dönemde bitti.



Tüm bu istatistiklere bakıldığında Koç döneminin geleceğini de etkileyecek en önemli sınav pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak.



