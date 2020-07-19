Fenerbahçe'de Ali Koç, derbi deplasmanına gelemedi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy, PFDK'den aldıkları ceza nedeniyle Beşiktaş deplasmanında yer almadı.



Sarı-lacivertli kulübü derbide genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Simla Türker Beyazıt, Ozan Tarman, Alper Pirşen, Turhan Şahin, Kemal Danabaş, Selahattin Baki ile Sevil Zeynep Becan temsil etti.



Beşiktaş yöneticileriyle karşılaşma öncesi bir araya gelen sarı-lacivertli yöneticiler, daha sonra mücadeleyi izlemek için stada geçti.



