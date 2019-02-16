Fenerbahçe'de Alex de Souza heyecanı

ALEX, YILLAR SONRA SAMANDIRA'DA 18 Ekim 2012'de Fenerbahçe'den ayrılan Alex de Souza, 6 yıl 3 ay 4 hafta, yani 2311 gün sonra tekrar Samandıra'da... SAMANDIRA'YI ZİYARET ETTİ Fenerbahçe forması ile 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan ve gol krallıkları, asist krallıkları gibi birçok kişisel başarıya sahip olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.



ALEX'E SAMİMİ KARŞILAMA 2007-2008 sezonunda tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final oynama başarısını gösteren Fenerbahçe'nin liderliğini de üstlenen Alex de Souza, Atiker Konyaspor maçını izlemek için geldiği Türkiye’de uzun yıllar formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe’yi ziyaret etti ve Can Bartu Tesisleri'nde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal ve teknik heyet ile futbolcular ve tesis personeliyle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Alex, bol bol sohbet edip hasret giderdi.



1 / 45 Alex de Souza, 2311 gün sonra Samandıra'da!

Taraftarın heykelini diktiği Alex de Souza ile Fenerbahçe'den ayrılmasında önemli bir faktör olarak gösterilen eski teknik direktörü Aykut Kocaman bugün Kadıköy'de buluşacak.Alex Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı kritik maçı locadan izleyecek, Kocaman ise konuk takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak. İkili uzun yıllar sonra ilk kez Kadıköy'de aynı havayı soluyacak.7 yıl sonra dün FBTV'ye çıkan Alex, "Yeniden bu ekranda olmak güzel. Fenerbahçe sezona kötü başladı ama ilerleyen haftalarda her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum" dedi. Efsane kaptan daha sonra kariyerinin en önemli başarılarını yaşadığı Ülker Stadı'nı gezdi. Ardından da Samandıra'daki idmanı ziyaret etti.Samandıra'da Alex bayramı vardı. Soyunma odasında herkesle tek tek hasret gideren Alex, Mehmet Topal ve yeni transfer Sadık'la sohbet etti. Volkan, eski kaptana mesaj yaptı. Efsane idmanı da saha kenarından izledi.Yönetim, Konya maçı öncesi Alex'i plaketle ödüllendirecek. Daha önce Lugano ve Appiah için de aynı tören yapılmıştı.Alex soyunma odasına girdiğinde gözlerini dolduran bir sürprizle karşılaştı. Takım formalarının arasında adının yazdığı 10 numaralı çubuklusu duruyordu. Hemen üzerine giydi ve yeşil sahaya çıktı.