Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertlilere acı haber geldi. Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarlarından Unifeb'li olduğu söylenilen bir taraftarın kalbi durdu.1907 ÜNİFEB Kocaeli Üniversitesi eski üniversite sorumlusu Koray Şener'i in tribünde rahatsızlanırak vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağolsun..."Fenerbahçe SK: "Fenerbahçemizin, Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maç için stada gelen bir taraftarımızın, kalp krizi geçirerek vefat ettiğini eşsiz bir üzüntü ile öğrendik. Taraftarımıza Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz""Maç öncesinde bir Fenerbahçe taraftarının fenalaşıp hastaneye kaldırıldığının, tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camia olarak, Fenerbahçe camiasına ve yaşamını yitiren taraftarın ailesine başsağlığı dileriz.": "Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."