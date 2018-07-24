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Fenerbahçe'de Aatıf ameliyat oldu!

Fenerbahçe, Faslı kanat oyuncusu Aatif Chahechouhe'nun ameliyat olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de Aatıf ameliyat oldu!
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24 Temmuz 2018 18:53
Fenerbahçe, Faslı kanat oyuncusu Aatif Chahechouhe'nun sol dizinden ameliyat olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde; 

''Hissettiği ağrılar sebebiyle yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen futbolcumuz Aatif Chahechouhe, kulübümüzün sağlık sponsoru Liv Hospital'da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. 

Futbolcumuzun tedavisi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde devam etmektedir.''

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