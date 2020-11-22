Sezona mutlak şampiyonluk hedefi ve yenilenen kadrosuyla giren Fenerbahçe, hızlı başlangıcından sonra biraz duruldu. Ligin en geniş kadrolarından birine sahip olan Fenerbahçe'nin ilk 8 haftadaki performansı özlem duyulan şampiyonluğa götürebilir mi? 8 hafta için 8 soru hazırladık...
Fenerbahçe'de 9 haftanın fotoğrafını çekin
Fenerbahçe'nin 9 haftalık performansını 8 soruyla birlikte inceliyoruz.
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22 Kasım 2020 17:27
Fenerbahçe
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- 11:30 Fenerbahçe'de Pelkas, 63 dakikada maça damga vurdu!
- 11:22 Dorukhan'dan Fenerbahçe maçı mesajı
- 11:22 "Atiba'nın heykeli semtin en güzel yeri tespit edilmeli"
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- 10:44 Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk 11 sıkıntısı!
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AVRUPA'DAN FUTBOL
32'lik Diego Costa için İstanbul derbisi
Everton, Fulham deplasmanında paçayı zor kurtardı!
Benevento daplasmanda Fiorentina'ya şok yaşattı
Ajax kendi liginde durdurulamıyor!
United galibiyeti tek golle aldı
Merih Demiral Cagliari karşısında yine gururumuz oldu
Mourinho ve Guardiola'dan maç sonu
Moukoko Nuri Şahin'in rekorunu kırdı
Atletico evinde Barcelona'dan 3 puanı söküp aldı
Merih'ten asist, Ronaldo'dan 2 gol!
Haaland çıldırdı, Dortmund deplasmanda gol şov yaptı
Sevilla, 5 dakikada Celta Vigo'yu yıktı!
Ozan oynamadı; Schalke, evinde yine kaybetti!
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