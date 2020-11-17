Fenerbahçe'de 8 haftanın fotoğrafını çekin

Fenerbahçe'nin 8 haftalık performansını 8 soruyla birlikte inceliyoruz.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de 8 haftanın fotoğrafını çekin
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17 Kasım 2020 23:32
Sezona mutlak şampiyonluk hedefi ve yenilenen kadrosuyla giren Fenerbahçe, hızlı başlangıcından sonra biraz duruldu. Ligin en geniş kadrolarından birine sahip olan Fenerbahçe'nin ilk 8 haftadaki performansı özlem duyulan şampiyonluğa götürebilir mi? 8 hafta için 8 soru hazırladık...

 


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