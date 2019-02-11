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Fenerbahçe'de 7.5 milyon euroluk fiyasko

Fenerbahçe'nin sezon başında 2.7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı ve 4 yıllık imza atarak yıllık 1.2 milyon Euro ücret alan İsviçreli golcü Michael Frey, performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor.

Kaynak: Yeni Şafak
Fenerbahçe'de 7.5 milyon euroluk fiyasko
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11 Şubat 2019 08:15
Fenerbahçe'nin sezon başında 2.7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı ve yıllık 1.2 milyon Euro ücret alan İsviçreli golcü Michael Frey, performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor.

Oynadığı maçlarda vasat bir performans sergileyen İsviçreli golcü, sezon başında 3 milyon Dolar bonservis bedeliyle satılan Brezilyalı golcü Jose Fernandao'yu aratıyor. Frey, ne ileride top tutabiliyor ne de bitirici vuruşlara sahip.

Ligde 3 golü olan Frey, performansıyla sarı-lacivertli taraftarların da büyük tepkisini çekiyor. 24 yaşındaki futbolcu, Bursaspor ve Kayserispor maçında teknik heyet tarafından ileride oyunu tutması için alındı ancak girdikten sonra hiçbir varlık gösteremedi. Teknik heyet de Frey'in performansından memnun değil. Devre arasında İsviçreli golcü için olumsuz rapor verildi ancak Frey, zorunlu olarak takımda kaldı.

Sportif direktör Damien Comolli'nin transfer ettiği Frey ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Ancak Fransız futbol adamının 4 yıllık sözleşme imzaladığı İsviçreli futbolcuya gelen bir teklif de söz konusu değil.

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