Fenerbahçe'de 6 maçta 18 puan hedefi

Özellikle iç sahada beklenmedik puanlar kaybeden F.Bahçe, zirveyi ele geçirmek için ligin ilk yarısındaki tüm maçları kazanmayı hedefliyor.Sakatların yavaş yavaş düzelmesiyle yeniden geniş kadroya kavuşmak üzere olan teknik direktör Erol Bulut kalan 6 maçtan 18 puan çıkartarak ligin ilk yarısını 45 puanla kapatmayı planlıyor.Fenerbahçe sırasıyla Kasımpaşa (D), Alanya, Erzurum (D), Ankaragücü, Sivas (D), Kayseri ile karşılaşacak. F.Bahçe, zirve yarışındaki rakiplerine nazaran kağıt üzerinde daha avantajlı bir fikstüre sahip.Bu durumu da hesaba katan Sarı-Lacivertli kurmaylar 18 puanın liderlik koltuğunu getireceğine inanıyor.