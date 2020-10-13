Fenerbahçe'de 4 milyon euro'luk çıkmaz!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Garry Rodrigues ve Nabil Dirar için transfer görüşmeleri sürüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de 4 milyon euro'luk çıkmaz!
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13 Ekim 2020 09:07
Teknik direktör Erol Bulut, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar'ın yeni sezon planlamasında yer almadığını yönetime bildirmişti... Ancak Türkiye'de transfer dönemi sona ermesine rağmen henüz yolların ayrılamadığı iki yıldız baş ağrıtmaya devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler hem Garry Rodrigues hem de Nabil Dirar'ı transfer dönemi süren ülkelere göndermek için yoğun çaba harcıyor.

Eğer girişimler sonuçsuz kalırsa, yönetim iki yıldız için toplam 4 milyon Euro'luk (Yaklaşık 37 milyon lira) maaş ödemesi yapmak zorunda kalacak.

EROL BULUT'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Geçen sezon büyük umutlarla alınan Rodrigues, Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaramadı.



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