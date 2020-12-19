Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı

Perotti, Samatta, Valencia ve Lemos; Gaziantep ile Başakşehir maçlarında yok. Süper Lig'de 15. haftayı bay geçecek Fenerbahçe, 2'si kupa olmak üzere 9 karşılaşmanın oynanacağı 2021'in ilk ayına tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de 4 futbolcu 2020'yi kapattı
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19 Aralık 2020 10:08
Fenerbahçe bugün Gaziantep deplasmanında hayli kritik isimlerden yoksun olarak sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Samatta, Perotti, Valencia ve Lemos bu mücadelede görev yapamayacak. Kanarya, çarşamba günü Başakşehir ile oynayacağı 14. hafta maçında Altay'dan faydalanabilecek ama sakat 4 yabancısı yine olmayacak.

Ligde 15. haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe için 2020, Başakşehir maçıyla tamamlanacak. Samatta, Perotti, Lemos ve Valencia 2021'in ilk maçı olan Kasımpaşa mücadelesinde görev alabilecek. Sarı-lacivertliler, ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçın oynanacağı ocak ayına bir sürpriz yaşanmazsa tüm sakatları iyileşmiş şekilde çıkacak.



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