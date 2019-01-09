Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında 16 puan toplayarak tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.İkinci yarı öncesi kadrosundan üç oyuncu eksilen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Fenerbahçe'de Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan ve Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte takıma dahil edilen Aatif'ın yeni takımı belli oldu.Faslı oyuncu, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile prensip anlaşmasına vardı. Rizespor'un Fenerbahçe ile görüşmesinin ardından transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor.2012 yılında geldiği Süper Lig'de 4 sezon boyunca Sivasspor forması giyen Faslı futbolcu, 2016/2017 sezonunun başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 4 maça çıkan Aatif, gol ve asist katkısı üretemedi.33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.1 OYUNCU BONSERVİSİYLE, 2 OYUNCU KİRALIK GİTTİTransfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler ilk olarak Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe bu transfere karşılık Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle; Barış Alıcı'yı ise sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatyaspor'a verdi.Kanarya, geçtiğimiz günlerde de uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor'a kiralamıştı.