Fenerbahçe'de 3 oyuncu kadroda yok

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçta kadroda olmayan isimler dikkatleri çekti.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan Garry Rodrigues ile birlikte Nabil Dirar ve gelecekte kendisinden çok şey beklenen Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Harun, Serdar, Sadık, Tisserand, Novak, Mert Hakan, Deniz, Sosa, Sinan Gümüş ve Frey isimlerine yer verildi.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan Garry Rodrigues ile birlikte Nabil Dirar ve gelecekte kendisinden çok şey beklenen Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Harun, Serdar, Sadık, Tisserand, Novak, Mert Hakan, Deniz, Sosa, Sinan Gümüş ve Frey isimlerine yer verildi.