Fenerbahçe'de 3 oyuncu kadroda yok

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Ömer Faruk Beyaz, Hatayspor maçı kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'de 3 oyuncu kadroda yok
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21 Eylül 2020 19:09
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçta kadroda olmayan isimler dikkatleri çekti.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacağı konuşulan Garry Rodrigues ile birlikte Nabil Dirar ve gelecekte kendisinden çok şey beklenen Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde Harun, Serdar, Sadık, Tisserand, Novak, Mert Hakan, Deniz, Sosa, Sinan Gümüş ve Frey isimlerine yer verildi.





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