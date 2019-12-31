Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Tolga, Gustavo ve Dirar, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Rizespor maçında da takımın en çok mesafe kateden isimleri oldu.Beşiktaş karşısında 12 bin 120 metrelik performans sergileyen Tolga Ciğerci, Rize'de 12 bin 440 metre ile yine ilk sırayı aldı. Derbide 11 bin 900 metrelik mesafe kat eden Gustavo, önceki gün 11 bin 458 metre ile ikinci sırayı bırakmadı. Beşiktaş'a karşı 10 bin 990 metre ile dikkat çeken Dirar, Rize deplasmanında 11 bin 128 metreye çıktı ancak 3. sıradaki yeri değişmedi.