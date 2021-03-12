Fenerbahçe'de 3 isim için özel karar

Deplasmanda bu sezon fırtına gibi esen Fenerbahçe'de sıra iç saha maçlarını kazanmaya geldi. Sarı-lacivertliler pazar günü sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği'ni yenerek ilk adımı atmak istiyor. Şimdiye kadar Kadıköy'de kapanan takımlara karşı bir çözüm üretemeyen teknik direktör Erol Bulut bu kez işi sıkı tutuyor. Antrenmanlarda farklı hücum organizasyonları üzerinde durulurken, golcüler Thiam, Samatta ve Cisse'ye özel gol çalışmaları yaptırılıyor. Hedef kuru baskıdan ziyade sonuç alacak bir planı sahaya koymak.



Kanarya ligde bu sezon Kadıköy'de yaptığı 14 maçta 7 galibiyet alabilirken, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile 19 puan kaybetti. Sahasında en son 30 Ocak'ta Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skorla geçen sarı-lacivertliler, sonrasında evinde oynadığı 3 karşılaşmada Galatasaray ve Göztepe'ye aynı skorla 1-0 mağlup oldu; Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Krizi aşmak için teknik heyet, oyunculara mental olarak da terapi uygularken, savunmaya da, "Hata yapmayın. Yenilecek bir gol rakibin direncini daha da artırır" uyarısı yapıldı.



