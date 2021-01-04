Fenerbahçe'de 3 isim döndü, Novak dışarıda kaldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Kasımpaşa kadrosunda ciddi değişimler oldu. Sarı-Lacivertliler'de 3 isim kadroya dönerken, sol bek Novak ise kadro dışında kaldı. Ekvadorlu Enner Valencia, 3 maç sonra yeniden kadroya döndü.



Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra uzun süreli sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Valencia, son olarak ligin 11. haftasında 6 Aralık'ta Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer almıştı.



Söz konusu karşılaşmaya yedek başlayan Valencia, ardından sakatlık yaşamış ve 3 lig maçı kaçırmıştı.



- Samatta 42 gün sonra



Fenerbahçe'nin Tanzanyalı santrforu Mbwana Samatta, 42 gün sonra kadroya dahil edildi.



Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'a karşı forma giymişti.



Samatta, Kasımpaşa karşısında maça kulübede başladı.



- Novak kadroya alınmadı



Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynaması beklenen Filip Novak kadroya alınmadı.



Çek oyuncunun maçtan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle ağrısının bulunduğu ve kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.



- Lemos 4 maç sonra kadroda



Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi ligde 4 maç sonra kadroda yer aldı.



Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlanan Lemos, 4 maç sonra Kasımpaşa karşısında kadroya dahil edildi.



- Kasımpaşa'da 3 değişiklik



Kasımpaşa, son oynadığı maçın 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 3 değişiklikle sahaya çıktı.



Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı geçen kaleci Ramazan Köse, Fenerbahçe maçıyla formasına kavuştu. Ligdeki son 3 maçta deneyimli kalecinin yerine Ertuğrul Taşkıran görev yapmıştı.



Teknik direktör Fuat Çapa, kart cezalısı Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Haris Hajradinovic'in yerlerine ise Doğucan Haspolat ve Alan Carius'u ilk 11'de sahaya sürdü.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maça Kasımpaşa, Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç ve Hodzic ilk 11'i ile çıktı.



Yedek kulübesinde ise Erdem Canpolat, Ertuğrul Taşkıran, Ahmet Oğuz, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Berat Kalkan, Yasin Dülger ve Hasan Emre Yeşilyurt yer aldı.



Lacivert-beyazlı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Fode Koita, Tarkan Serbest ve Julian Jeanvier de müsabaka kadrosuna alınmadı.



