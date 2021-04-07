Fenerbahçe'de 3 eksik, 7 sınırda

Fenerbahçe, Süper Lig'de perşembe günü Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 3 eksik, 7 sınırda
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07 Nisan 2021 12:45
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında perşembe günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında oynayamayacak.

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, perşembe günü sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.



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