Fenerbahçe'de 3 eksik, 7 isim de sınırda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında pazartesi günü Gaziantep'i konuk edecek.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.



- Fenerbahçe'de 3 eksik



Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.



Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.



- 7 oyuncu kart sınırında



Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



