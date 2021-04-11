Fenerbahçe'de 3 eksik, 7 isim de sınırda

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. 7 futbolcu da ceza sınırında bulunuyor

Haber; AA
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Fenerbahçe'de 3 eksik, 7 isim de sınırda
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11 Nisan 2021 15:09
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında pazartesi günü Gaziantep'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

- Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

- 7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



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